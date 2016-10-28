В китайском зооцентре панда поразила забавной реакцией на первый снег (видео)
14:13, 28 октября 2016Курьёзы
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Животное впервые в своей жизни увидело снег.
Панда в Китае впервые в своей жизни увидела снег / REUTERS
В Китае работники одного из зооцентра сняли на видео реакцию панды Ю-Ю на первый снег.
Питомец зверинца поразил персонал веселой игрой на снежной поляне. Черно-белый Ю-Ю раньше никогда не видел снега, поэтому сначала опасался необычного белого вещества. Но со временем начал играть на снегу, сгребать его лапами и забавно переворачиваться.
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В этот зверинец 9-летний Ю-Ю переехал летом, чтобы создать семью с другой пандой и, возможно, родить потомство.
В китайском зооцентрі сняли реакцию гигантской панды на первый снег
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