Одиночество не беда: Pornhub снял ролик о пикантных подарках в Рождественскую ночь (видео)
Популярный порнографический сайт Pornhub выпустил рекламный ролик к Рождеству о том, как сайт улучшает настроение одиноким людям в праздничную ночь.
Об этом сообщает издание Adweek.
Видео было снято на заказ сайта испанским творческим агентством Officer & Gentleman.
Новый 90-секундный ролик изображает события в миниатюрном городке, где все люди – одиноки в канун Рождества. Но один за другим они получают один и тот же подарок по электронной почте, который значительно улучшает настроение героев видеоролика.
На видео можно увидеть девушку, которая опоздала на последний поезд, людей, работающих в рождественскую ночь и тех, у кого просто нет ни друзей, ни близких. Все они в праздничную ночь получают электронные письма с подарком в виде премиум-аккаунта на PornHub.
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"После прошлого года, мы решили, что желаем, чтобы наша рождественская кампания стала визитной карточкой праздничных выходных для всей семьи", – сказал Кори Прайс, вице-президент PornHub.
PornHub пользовался весьма успешной рождественской рекламой в прошлом году, в которой внук дарит своему дедушке подарочную карту с подпиской на сайт. Тогда видео собрало миллионы просмотров на YouTube.
Как сообщал УНИАН, в сентябре порносайт PornHub пообещал подарить премиум-аккаунты всем жителям России для обхода блокировки Роскомнадзора.