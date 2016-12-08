Одиночество не беда: Pornhub снял ролик о пикантных подарках в Рождественскую ночь (видео)

Об этом сообщает издание Adweek.

Видео было снято на заказ сайта испанским творческим агентством Officer & Gentleman.

Новый 90-секундный ролик изображает события в миниатюрном городке, где все люди – одиноки в канун Рождества. Но один за другим они получают один и тот же подарок по электронной почте, который значительно улучшает настроение героев видеоролика.

На видео можно увидеть девушку, которая опоздала на последний поезд, людей, работающих в рождественскую ночь и тех, у кого просто нет ни друзей, ни близких. Все они в праздничную ночь получают электронные письма с подарком в виде премиум-аккаунта на PornHub.

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"После прошлого года, мы решили, что желаем, чтобы наша рождественская кампания стала визитной карточкой праздничных выходных для всей семьи", – сказал Кори Прайс, вице-президент PornHub.

PornHub пользовался весьма успешной рождественской рекламой в прошлом году, в которой внук дарит своему дедушке подарочную карту с подпиской на сайт. Тогда видео собрало миллионы просмотров на YouTube.

Как сообщал УНИАН, в сентябре порносайт PornHub пообещал подарить премиум-аккаунты всем жителям России для обхода блокировки Роскомнадзора.