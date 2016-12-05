В Британии овчарка прогрызла дверь и застряла в ней (фото)

В британском городке Моссли семилетний пес Тео прогрыз щель в кухонной двери, когда был один дома. Хозяйка пса Элен обнаружила его в двери, когда вернулась домой. Об этом со ссылкой на The Daily Mail пишет "Медуза".

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Владельцы предполагают, что пес случайно запер себя на кухне. На выходе была установлена прочная дверь толщиной 4,5 сантиметра с кошачьей дверцей. Пес разгрыз этот проем, а затем попытался пролезть через него. Но застрял.

Выбраться Тэо помогла хозяйка, когда вернулась домой.

Она рассказала, что на шее пса были следы крови, но в целом он в порядке. «Эти двери защищены от воров. Но они определенно не защищены от Тео», — заметила хозяйка.

Ущерб от его действий составил 850 фунтов стерлингов.