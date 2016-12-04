Трагедия в Княжичах: в сети появилось первое фото расстрелянной машины Госохраны

Снимок расстрелянного предположительно автомобиля Госохраны опубликовал в своем Facebook депутат Киевоблсовета Иван Ступак. В комментариях к сообщению в соцсети депутат ссылается на следственный отдел прокуратуры.

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На снимке видно, что пули вошли в дверь машины. Забор на фоне напоминает забор на ранее опубликованных снимках с места происшествия.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией убиты пятеро правоохранителей. Группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация.

На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата. В то же время грабители, услышав перестрелку, отказались от своих планов и скрылись с места происшествия.