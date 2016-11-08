"Зиговала" в нацистской форме": на митинге Клинтон выступление Леди Гаги сравнили с речью Гитлера (фото, видео)

17:04, 08 ноября 2016
Курьёзы
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Гага сегодня, в подлинном костюме Майкла Джексона, вовсю агитирует за Клинтон.

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Накануне президентских выборов в США эпатажная певица была среди звезд, которые вышли поддержать Хиллари Клинтон, сообщает BBC.

Мадонна, Бон Джови и многие другие все говорили и выступали в честь кандидата от Демпартии США и против Дональда Трампа, однако выбор Леди Гаги - черный пиджак с серебрянной брошью и красной повязкой многими рассматривался как нацистская экипировка. 

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В соцсетях сторонники Трампа сравнили певицу с Гитлером.

"Соответсвующие взмахи руками и активная жестикуляция вызвали неправильные ассоциации в 8-минутном спиче", - пишут пользователи соцсетей. 

Позже стало известно, что на ней легендарный костюм Майкла Джексона. Гага владеет более 400 предметами одежды покойной звезды, отмечает BBC.

Мадонна, тем временем провела импровизированный акустический концерт  в Нью-Йорке.

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