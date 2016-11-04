В США белка стала причиной короткого замыкания на избирательных участках в день досрочного голосования
В американском округе Майами, штат Огайо, избиратели были вынуждены голосовать, используя запасные бумажные бюллетени из-за того, что в здании по вине белки произошло отключение электричества.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Досрочное голосование на выборах президента США проходило в преддверии Хеллоуина. В итоге из-за действий белки в здании не было электричества больше восьми часов.
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«Мы потеряли электричество и были вынуждены голосовать по бумаге», - сказал замглавы избирательного округа Майами Эрик Морган.
При этом телеканал не смог дозвониться до главы по обслуживанию американского округа для того, чтобы узнать какую-либо дополнительную информацию по случаю.
Морган добавил, что пока не знает, выжила ли белка в результате короткого замыкания, которое и привело к отключению электроэнергии.