Экс-глава ЦРУ: Трамп – полезный дурак для Москвы

Об этом пишет бывший директор Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден в колонке на The Washington Post, сообщает 24tv.ua.

Хайден отметил, что Трамп – "полезный дурак, такой себе наивный человек, которым манипулирует Москва".

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По словам эксперта, Кремль "тайно презирает" кандидата от республиканцев, но с радостью принимает и использует его поддержку.

Экс-глава ЦРУ отмечает, что между двумя политиками всегда был общий "авторитарный аккорд".

Эксперт также обратил внимание, что Трамп не согласился с утверждением разведки США о причастности России к взлому серверов Демократической партии. Он отметил, что кандидат от республиканцев отверг этот факт не потому, что имел доказательства обратного, а просто потому что суждение не вписывалось в его взгляд на мир.

Хайден считает, что такое поведение Трампа свидетельствует об "идеологическом авторитаризме".

Как сообщал УНИАН, по данным опроса Reuters/Ipsos, по состоянию на 3 ноября, Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон опередила Трампа на 6 пунктов.