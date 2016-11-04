Экс-глава ЦРУ: Трамп – полезный дурак для Москвы
Высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина очень похожи.
Об этом пишет бывший директор Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден в колонке на The Washington Post, сообщает 24tv.ua.
Хайден отметил, что Трамп – "полезный дурак, такой себе наивный человек, которым манипулирует Москва".
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По словам эксперта, Кремль "тайно презирает" кандидата от республиканцев, но с радостью принимает и использует его поддержку.
Экс-глава ЦРУ отмечает, что между двумя политиками всегда был общий "авторитарный аккорд".
Эксперт также обратил внимание, что Трамп не согласился с утверждением разведки США о причастности России к взлому серверов Демократической партии. Он отметил, что кандидат от республиканцев отверг этот факт не потому, что имел доказательства обратного, а просто потому что суждение не вписывалось в его взгляд на мир.
Хайден считает, что такое поведение Трампа свидетельствует об "идеологическом авторитаризме".
Как сообщал УНИАН, по данным опроса Reuters/Ipsos, по состоянию на 3 ноября, Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон опередила Трампа на 6 пунктов.