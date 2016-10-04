В Индии арестовали голубя с запиской с угрозами премьеру

Это произошло неподалеку военизированной границы Индии и Пакистана, передает The Guardian.

По словам полицейских, записка была написана на языке урду.

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"Моди, мы уже не такие, какими были в 1971 году. Сегодня каждый ребенок готов бороться против Индии", - раскрыл содержание записки один из полицейских.

"Мы взяли его (голуба - Ред.) под стражу", - рассказали в полиции.

Как отмечает издание, Индия и Пакистан в последний раз вступали в войну в 1971 году.

Ранее индийская полиция уже задерживала голубя. Тогда правоохранители считали, что птицу направили из Пакистана для шпионажа.

Ранее исследователи узнали способ спасения от ястреба, прикрепив к его голове видеокамеру.