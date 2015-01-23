Исследователи узнали способ спасения от ястреба, прикрепив к его голове видеокамеру (видео)

О своих экспериментах биологи рассказали на страницах журнала The Journal of Experimental Biology, а коротко о них сообщает Science News, сообщает Lenta.ru.

Американский биолог Сюзанна Амадор Кейн объединила усилия с нидерландским охотником Робертом Мастерсом, хозяином двухлетней хищной птицы Шинты. Ученые работали с ястребом-тетеревятником — крупнейшим представителем рода. Птицу с камерой на голове выпустили охотиться в леса и поля в регионе Твенте.

Обобщив данные по 16 записям охоты ястреба на кроликов и фазанов, биологи определили стратегию, которой птица пользуется для преследования добычи.

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Ястреб фиксировал взгляд на своей будущей жертве и летел к ней под постоянным углом, рассчитывая, где она будет к моменту приближения к земле. Если кролики и фазаны сворачивали в сторону, ястреб корректировал свой курс. Когда ястреб приближался к испуганной жертве, он начинал преследовать ее непосредственно, по пятам.

Хотя у животных почти нет шансов убежать от очень быстро летящей птицы, большая часть записанных на видео погонь окончилась неудачей. По мнению ученых, кролики спасаются благодаря резким скачкам в сторону, ломающим «захват цели» зрительным аппаратом птицы. Иными словами, уйти от преследования ястреба можно только благодаря обману его органов чувств.