Исследователи узнали способ спасения от ястреба, прикрепив к его голове видеокамеру (видео)
Чтобы выяснить, каким образом потенциальным жертвам ястреба удается избежать фатальной встречи с когтями птицы, ученые закрепили на голове ястреба-тетеревятника видеокамеру весом в 20 граммов и проследили за его охотой.
О своих экспериментах биологи рассказали на страницах журнала The Journal of Experimental Biology, а коротко о них сообщает Science News, сообщает Lenta.ru.
Американский биолог Сюзанна Амадор Кейн объединила усилия с нидерландским охотником Робертом Мастерсом, хозяином двухлетней хищной птицы Шинты. Ученые работали с ястребом-тетеревятником — крупнейшим представителем рода. Птицу с камерой на голове выпустили охотиться в леса и поля в регионе Твенте.
Обобщив данные по 16 записям охоты ястреба на кроликов и фазанов, биологи определили стратегию, которой птица пользуется для преследования добычи.
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Ястреб фиксировал взгляд на своей будущей жертве и летел к ней под постоянным углом, рассчитывая, где она будет к моменту приближения к земле. Если кролики и фазаны сворачивали в сторону, ястреб корректировал свой курс. Когда ястреб приближался к испуганной жертве, он начинал преследовать ее непосредственно, по пятам.
Хотя у животных почти нет шансов убежать от очень быстро летящей птицы, большая часть записанных на видео погонь окончилась неудачей. По мнению ученых, кролики спасаются благодаря резким скачкам в сторону, ломающим «захват цели» зрительным аппаратом птицы. Иными словами, уйти от преследования ястреба можно только благодаря обману его органов чувств.