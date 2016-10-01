В России выставили на продажу кроватку в виде "Бука", покупатели спрашивают о люстре-"Боинге" в комплекте
В российском интернет-магазине Сarobus продают детскую кроватку в форме ракетной установки "Бук М-1".
Об этом сообщается на сайте.
Стоимость мебели - 11 тысяч рублей (4,5 тысяч гривень).
Читайте также"Обречено на провал": у Путина вновь раскритиковали следствие по MH17
Кроме того, предлагают подарить номерной знак с именем малыша.
В комментариях люди называют предложение "дном" и спрашивают, может ли изделие сбивать "Боинги".
Как сообщал УНИАН, совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.
В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.