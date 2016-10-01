В России выставили на продажу кроватку в виде "Бука", покупатели спрашивают о люстре-"Боинге" в комплекте

Об этом сообщается на сайте.

Стоимость мебели - 11 тысяч рублей (4,5 тысяч гривень).

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Кроме того, предлагают подарить номерной знак с именем малыша.

В комментариях люди называют предложение "дном" и спрашивают, может ли изделие сбивать "Боинги".

Как сообщал УНИАН, совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.