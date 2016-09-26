На Тернопольщине устроили конкурс красоты среди коз (видео)

14:09, 26 сентября 2016
Курьёзы
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На Тернопольщине, в селе Козова, прошел первый в Украине "Козафест", на котором выбрали самую красивую козу.

коза / veterinarian.hozvo.ru

Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Хозяева животных тщательно готовились к конкурсу. Они украшали рога коз яркими лентами, а бороды - цветами. Правда некоторые модели на подиум идти не хотели. Однако в итоге большинство все же продефилировали перед жюри. Зрителям и судьям понравились все без исключения козы. Бородатых красавиц наградили 200 гривнами на сено.

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Как ранее сообщал УНИАН, в рамках данного мероприятия состоится парад коз местных хозяев и фермеров района, после чего будет избрана самая красивая коза.

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