На Тернопольщине устроили конкурс красоты среди коз (видео)
14:09, 26 сентября 2016Курьёзы
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На Тернопольщине, в селе Козова, прошел первый в Украине "Козафест", на котором выбрали самую красивую козу.
Зрителям и судьям понравились все без исключения козы / veterinarian.hozvo.ru
Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".
Хозяева животных тщательно готовились к конкурсу. Они украшали рога коз яркими лентами, а бороды - цветами. Правда некоторые модели на подиум идти не хотели. Однако в итоге большинство все же продефилировали перед жюри. Зрителям и судьям понравились все без исключения козы. Бородатых красавиц наградили 200 гривнами на сено.
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На Тернопольщине выбирали самую красивую козу
Как ранее сообщал УНИАН, в рамках данного мероприятия состоится парад коз местных хозяев и фермеров района, после чего будет избрана самая красивая коза.
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