Глава Минкульта РФ обвинил США в стремлении "залезть в каждый телевизор и каждую голову"

"Наши идеологические друзья [американские власти] прекрасно понимают влияние важнейшего из искусств и знают, как с помощью Netflix войти в каждый дом, залезть в каждый телевизор, а через него - в каждую голову", - цитирует министра Lenta.ru.

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Мединский подчеркнул, что правительство США не только поддерживает Netflix деньгами, но и всячески защищает его.

"А вы думали, что эти гигантские стартапы возникают сами по себе? Сидел один мальчик-студент, придумал - и миллиарды долларов посыпались сверху?" - утверждает российский министр.

Потоковый сервис начал работать в России с января 2016 года. Уже через месяц Роскомнадзор поручил "Медиа-коммуникационному союзу" разработать предложения по регулированию деятельности Netflix на территории страны. Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что сервису следует получить лицензию вещателя или СМИ.