В Харькове нетрезвый водитель трактора хотел снести ковшом балкон своей жены (фото)

Об этом полиция Харькова сообщила на своей странице в Facebook.

Так, 30 августа около 4 часов утра патрульные получили сообщение о том, что на проспекте Тракторостроителей трактор наехал на вентиляционную трубу погреба.

"За рулем транспортного средства находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Кроме этого, у водителя трактора было намерение ковшом разрушить балкон квартиры, в которой проживает его жена", - говорится в сообщении полиции.

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Патрульные обезвредили мужчину и составили на него админпротокол. Также оказалось, что у водителя нет соответствующих документов на право управления транспортным средством. "Однако правонарушитель не успокоился. Ревнивец продолжал ругаться на свою жену и пытался напасть на женщину", - рассказали правоохранители.

Патрульные остановили правонарушителя. Мужчину доставили в отделение полиции для проведения беседы.