СМИ: В России оштрафовали за нападение на полицейских инвалида без руки, ноги и глаза

Об этом сообщает местное издание NewsRoom24 со ссылкой на прокуратуру Ленинского района.

По версии прокуратуры, подсудимый, являясь инвалидом 1 группы и имея ограниченные физические возможности (отсутствуют рука, нога, и один глаз) отдыхал с друзьями в одном из кафе Ленинского района где, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок.

В связи с этим, работники кафе вызвали сотрудников полиции. Мужчина, продолжая себя агрессивно вести, нанес сотруднику полиции несколько ударов. В дальнейшем, при посадке в патрульный автомобиль он продолжал свои хулиганские действия, выхватил у одного из сотрудников полиции травматический пистолет и произвел выстрел в заднее стекло автомобиля.

Потом инвалид, прибыв на патрульном автомобиле на улицу Дьяконова для проведения медицинского освидетельствования, снова нанес сотруднику полиции удар в область лица и паха, - рукой, ногой и тростью.

Читайте такжеВ США безногий инвалид угнал автомобиль из автосалонаЗатем подсудимый, стоя у патрульного автомобиля, якобы вынул у себя глазной протез и с силой бросил его на асфальт, отчего глазной протез разбился, со словами, что все «повесит» на сотрудников полиции.

Аналогичные действия подсудимым были совершены и в помещении следственного отдела по Ленинскому району СУ СК РФ по Нижегородской области.

Мужчина был приговорен к штрафу 5 тысяч рублей.