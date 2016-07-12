"Рекордный улов": французские рыбаки "поймали" в сети португальскую подлодку
16:08, 12 июля 2016Курьёзы
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Португальская военная подводная лодка попала в сети французского рыболовецкого судна у берегов Великобритании.
REUTERS
Подлодка Tridente, которая участвовала в совместных маневрах с кораблями ВМФ Великобритании, запуталась в сетях французского рыболовецкого траулера Daytona, приписанного к порту Сен-Брие, сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру французской зоны Атлантики.
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"Подлодка немедленно осуществила всплытие и установила контакт с траулером", - говорится в сообщении префектуры. В результате произошедшего никто не пострадал.
Инцидент произошел примерно в 55 км к югу от британского мыса Лизард. В настоящее время рыболовецкая сеть с лодки удалена работниками британской морской спасательной службы. Траулер же движется к французским берегам.
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