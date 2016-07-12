"Рекордный улов": французские рыбаки "поймали" в сети португальскую подлодку

Подлодка Tridente, которая участвовала в совместных маневрах с кораблями ВМФ Великобритании, запуталась в сетях французского рыболовецкого траулера Daytona, приписанного к порту Сен-Брие, сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру французской зоны Атлантики.

Читайте такжеВ Пенсильвании на зимней рыбалке рыбаку попалась утка

"Подлодка немедленно осуществила всплытие и установила контакт с траулером", - говорится в сообщении префектуры. В результате произошедшего никто не пострадал.

Инцидент произошел примерно в 55 км к югу от британского мыса Лизард. В настоящее время рыболовецкая сеть с лодки удалена работниками британской морской спасательной службы. Траулер же движется к французским берегам.