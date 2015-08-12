В селе Карелии гусям запретили гулять по берегу озера

Об этом сообщил глава сельской администрации Руслан Маляренко, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство FlashNord.

Такое решение принято из-за многочисленных жалоб жителей села на гусей, загаживающих берег озера.

Читайте такжеВ Пенсильвании на зимней рыбалке рыбаку попалась утка

Маляренко отметил, что гусям запрещают только гулять по берегу. В то же время плавать в самом водоеме им можно. Таким образом, владельцы теперь должны организовывать своим птицам водные процедуры, минуя берег.

Как сообщает портал "Петрозаводск говорит", получается, что теперь хозяева гусей должны на руках донести своих птиц до воды и бросить в воду. При этом не уточняется, как хозяева будут забирать гусей назад.