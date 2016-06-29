В Австралии полиция возложила на пони ответственность за побег коровы и осла: животные решили "отметить" событие в пабе

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на 9news.com.au. Четвероногие посетители были замечены в Humpty Doo Hotel в 40 км к северу от города Дарвин.

По имеющимся данным, тревогу поднял джек-рассел-терьер, который заметил необычных гостей. Затем одна из владельцев отеля позвонила в полицию.

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В правоохранительных органах всю ответственность возложили на пони. «Очевидно, осел и корова следовали за пони», - заявили стражи порядка.

Животные уже возвращены на пастбище.