В Австралии полиция возложила на пони ответственность за побег коровы и осла: животные решили "отметить" событие в пабе
12:01, 29 июня 2016Курьёзы
767 0
В один из австралийских пабов зашли корова, осел и пони, сбежавшие со своего пастбища.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на 9news.com.au. Четвероногие посетители были замечены в Humpty Doo Hotel в 40 км к северу от города Дарвин.
По имеющимся данным, тревогу поднял джек-рассел-терьер, который заметил необычных гостей. Затем одна из владельцев отеля позвонила в полицию.
Читайте такжеВ России первоклассник угнал у отца машину и проехал за рулем 9 километров
В правоохранительных органах всю ответственность возложили на пони. «Очевидно, осел и корова следовали за пони», - заявили стражи порядка.
Животные уже возвращены на пастбище.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter