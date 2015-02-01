Норвежский экс-священник потратил $2 млн на вечеринки

Бывший норвежский священник Аре Блумхоф признался, что потратил 15 млн крон (почти $2 млн) на вечеринки в Испании с участием проституток, сообщает «Новое время» со ссылкой на delfi.lt.

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По словам экс-служителя церкви, деньги он брал из благотворительного фонда Betanien и тратил их в течение семи лет. «Это было как болезнь, наркомания», - сказал он.

Во время вечеринок проститутки зарабатывали от $1,3 до $1,7 тысяч.

Бломхоф признался, что имеет проблемы с алкоголем. На суде он полностью признался свою вину, приговор будет вынесен в ближайшее время.

Возглавлявшееся им бергенcкое подразделение фонда Betanien содержит больницу, детский сад и школу на Севере Норвегии, а также дом престарелых и реабилитационный центр в Альфас-дель-Пи на восточном побережье Испании. Три года назад король Харальд наградил Блумхофа орденом за многолетнюю благотворительную деятельность.