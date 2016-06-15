В России робот сбежал с полигона и устроил пробку на дороге (видео)

С тестового полигона в Перми 14 июня убежал робот. Об этом сообщает "Рязанский деловой портал".

Испытатели оставили его на площадке самостоятельно отрабатывать маневры. Через некоторое время робот выкатился в открытые ворота и выехал на проезжую часть. Посреди дороги у него села батарейка.

Робот провел на дороге около получаса, привлекая внимание автомобилистов, пешеходов и особенно самых маленьких горожан.

Читайте такжеGoogle начал разрабатывать "большую красную кнопку" на случай "робокалипсиса"

"Робот отрабатывал на полигоне алгоритмы автоматического движения, которые войдут в новую версию Промобота. Инженер заехал на площадку и забыл запереть ворота. В итоге робот беспрепятственно выехал на пределы площадки и отправился на поиски приключений. Но в пятидесяти метрах от здания у него села батарея", - рассказал со-основатель компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

Испытатели заметили пропажу через 45 минут. Потом поняли, что ворота открыты и отправились на поиски беглеца. К тому времени робот успел собрать на улице небольшую пробку и группу заинтересованных горожан. Затем приехал наряд полиции.

Полиция сделала замечание. Испытатели отделались объяснительной. Однако теперь компании придется перенести тестовый полигон в другое место, подальше от проезжей части.