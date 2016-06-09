В Днепре на фестивале инноваций представили "робота-писанкаря" (видео)
15:56, 09 июня 2016Общество
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В Национальном Центре Аэрокосмического Образования Молодежи им. Макарова в Днепре прошел всеукраинский фестиваль роботехники и инноваций BestRoboFest.
Механизм быстро и красиво расписывает писанки самыми разнообразными узорами / dv-gazeta.info
Об этом сообщает "Днепр вечерний".
Среди представленных на выставке технических новинок достижений науки и техники заметно выделялся робот-художник.
Его смастерили и презентовали участники фестиваля из Харьковского политеха.
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Это механизм, который быстро и красиво расписывает писанки самыми разнообразными узорами. Нужно только установить в зажим яйцо, в другой зажим - нужный маркер и выбрать на компьютере узор.
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