В Днепре на фестивале инноваций представили "робота-писанкаря" (видео)

Об этом сообщает "Днепр вечерний".

Среди представленных на выставке технических новинок достижений науки и техники заметно выделялся робот-художник.

Его смастерили и презентовали участники фестиваля из Харьковского политеха.

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Это механизм, который быстро и красиво расписывает писанки самыми разнообразными узорами. Нужно только установить в зажим яйцо, в другой зажим - нужный маркер и выбрать на компьютере узор.