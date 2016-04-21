Кличко упал с велосипеда по дороге на работу (фото)

Как сообщают Вести, он отправился на электробайке на работу, однако по пути с ним произошел небольшой конфуз.

При попытке запрыгнуть на бордюр на светофоре и при отсутствии велодорожки мэр Киева упал на тротуар. После этого он поднялся и поехал дальше.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева в последние дни не единожды появлялся в центре столицы на велосипеде.

Сам Виталий Кличко в своем Facebook написал, что решил использовать двухколесный транспорт при поездках на работу и по делам в центральной части города. По его словам, это удобно и быстро в киевских пробках, а также полезно для здоровья.

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Что касается велосипеда, на котором мэр Киева появился на улицах, в нем журналисты опознали модель GoCycle G2. В украинских интернет-магазинах она продается за $4200.