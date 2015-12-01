В Латвии россиянин напугал жителей, установив на своем участке танк

Как передает BBC, о том, что в Айзпутском крае был замечен советский танк, сообщила местная передача Bez Tabu. По информации журналистов, танк расположен на участке, находящемся в собственности гражданина России.

Снять танк на камеру не удалось, поскольку на момент посещения журналистами владелец отсутствовал, а охранник не стал снимать брезент с заинтересовавшего прессу объекта, хотя и не стал отрицать, что под брезентом находится танк.

Местные жители не раз выражали беспокойство наличием в непосредственной близости от их домов танка и обращались в правоохранительные органы. Однако ситуация не изменилась.

Читайте такжеВ российском Ростове мужчина пытался повеситься на дуле танка (фото, видео)

"Да, танк есть. По улицам он не ездит, по крайней мере, мне об этом ничего не известно. Он не боевой, так что все по закону. Вместо пушки там стоит простая труба. Принадлежит, кажется, не латвийскому гражданину. Кому именно, сказать не могу", - прокомментировала русской службе BBC начальник Айзпутской муниципальной полиции Айлона Дарзниеце.

Известно, что несколько советских танков находятся в Латвии в частной собственности. Один из них за определенную плату был доступен для туристических прогулок. По закону подобные объекты не должны быть боевыми - то есть пушка либо демонтируется, либо заливается цементом.

"У нас танки зарегистрированы как тракторная техника. Но и такая регистрация не обязательна. По сути, она нужна только для активного участия в дорожном движении или для улаживания имущественных вопросов. Мы даже не можем сказать, какая из зарегистрированных единиц тракторной техники на самом деле является танком", - пояснил представитель латвийского агентства по надзору за техникой Янис Мергупс-Кутрайтис.