В Санкт-Петербурге водитель заменил одно из колес своей машины бревном (фото)
16:13, 23 ноября 2015Курьёзы
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В сети набирает популярность снимок из Санкт-Петербурга, где водитель едет на автомобиле с бревном вместо заднего левого колеса.
Водитель ехал с бревном вместо колеса / vk.com/spb_today
Фото было опубликовано в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Пользователь, разместивший снимок, отметил, что водитель необычного авто ехал со скоростью 50 километров в час.
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"Мужик ехал со скоростью 50км/ч и все вокруг притормаживали и смотрели. СПб", - написал пользователь.
В комментариях к фото некоторые пользователи предложили заправлять автомобиль дровами, а некоторые - наоборот посочувствовали автомобилисту.
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