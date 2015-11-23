В Санкт-Петербурге водитель заменил одно из колес своей машины бревном (фото)

Фото было опубликовано в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Пользователь, разместивший снимок, отметил, что водитель необычного авто ехал со скоростью 50 километров в час.

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"Мужик ехал со скоростью 50км/ч и все вокруг притормаживали и смотрели. СПб", - написал пользователь.

В комментариях к фото некоторые пользователи предложили заправлять автомобиль дровами, а некоторые - наоборот посочувствовали автомобилисту.