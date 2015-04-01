Семеро беженцев пытались попасть в Британию в автоцистерне с жидким шоколадом

Семеро беженцев из Сирии и Египта пытались проникнуть в Великобританию в автоцистерне, наполненной жидким шоколадом. Об этом один из них рассказал BBC News. По словам мужчины, чье имя не уточняется, их группа пробралась в цистерну на одной из автостоянок большегрузного транспорта во французском Кале, передает Lenta.ru.

Мужчина рассказал, что в грузовик он забрался вместе с четырьмя соотечественниками из Сирии и двумя гражданами Египта. Сделать это им помог выходец из Ирака, который таким образом переправляет людей в Великобританию уже несколько лет. Чтобы оплатить иракцу услугу, собеседнику BBC пришлось работать на него в Кале около двух месяцев. Чем именно занимался мужчина, не уточняется.

Беженцы забрались в цистерну ночью, когда водитель еще спал. Их проводник оставил люк приоткрытым, чтобы внутрь мог попадать воздух. По его словам, грузовик должен был тронуться в ближайшее время, а спустя еще двадцать минут, после прохождения проверки, беженцы могли покинуть цистерну. «Когда мы только залезли внутрь, на улице было холодно и чувствовать теплый шоколад было действительно приятно. Однако уже через 15 минут стало жарко», — рассказал мужчина.

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Он отметил, что его группа провела в цистерне около двух часов, однако грузовик так и не тронулся с места. Все это время им постоянно приходилось плавать в шоколаде и поддерживать друг друга, потому что многие из них не доставали ногами до дна цистерны. В конце концов, беженцы приняли решение вылезти из резервуара, чтобы не утонуть. После этого они отправились в свое убежище в лесу, где жили до этого. «Последний из нас дольше всех пытался выбраться из цистерны, потому что его некому было подтолкнуть. В итоге он оставил свои ботинки там, чтобы выбраться», — отметил сириец.

BBC отмечает, что позднее собеседник издания попал в Великобританию в прицепе, загруженном кабинами грузовиков. Сейчас мужчина работает в арабском ресторане в Шеффилде.