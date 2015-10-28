В Японии обладателям тату запретили посещать бани и бассейны

К такому выводу пришли исследователи из Национального агентства по туризму Японии после проведения правительственного опроса, пишет "Вокруг света".

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Выяснилось, что в результате запрета местным жителям с татуировками появляться в общественных банях и бассейнах (татуировки в стране ассоциируются с якудза - организованной преступностью) 56% отелей и гостиниц по всей стране ввели такие же ограничения для туристов. Только 31% заведений пускает татуированных купальщиков безоговорочно. А представители 13% подобных мест заявили, что готовы пустить людей с татуировками в том случае, если они прикроют нательные рисунки.

Одним из наиболее ярких инцидентов, связанных с запретом на купание в общественных местах людям с татуировками, стал случай Эраны Брюэртон, 60-летней жительницы Новой Зеландии, представительницы народности маори. В 2013 году ее не пустили в общественную баню в Хоккайдо из-за традиционных татуировок на лице. Женщина, приехавшая на академическую встречу, посвященную языкам коренных народов, заявила, что не привыкла к подобному отношению к ее татуировкам на лице.

Новое правительственное исследование совпало с высказанным намерением властей страны увеличить количество посещающих Японию туристов до 20 млн в год к летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году. В этом году страну уже посетило более 15 млн туристов, многие из которых среди причин визита называли желание искупаться в горячих источниках.

Увлечение европейцев татуировками жители Японии, воспринимающие их как отличительную черту членов преступного синдиката. В стране люди с татуировками работают в местах, не предполагающих государственного контракта, а в одной из школ Осаки 23-летнего сотрудника оштрафовали за татуировку на сумму, равную месячной зарплате.