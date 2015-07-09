Во Франции полицейским разрешили носить бороду и набивать татуировки

Об этом сообщает французское издание Quest France со ссылкой на профсоюз Force Ouvriere, передает Европейская правда.

Как отмечается, ранее этот вопрос регулировался правилом от 1974 года, которое запрещало полицейским носить бороду.

Читайте такжеНовая полиция усмирила пьяного хулигана на Крещатике (видео)

Исключение допускалось лишь в том случае, если сотрудник правоохранительных органов показывал медицинскую справку, которая свидетельствовала о необходимости ношения бороды.

Согласно новым правилам, полицейские могут носить бороду, при условии что она "аккуратно подстрижена".

"Если мы хотим, чтобы правила были ближе к населению, мы должны адаптироваться к переменам в обществе", - отметил национальный секретарь профсоюза Ив Лефевр.