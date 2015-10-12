В Швеции на съезд бородачей ворвалась полиция, приняв их за боевиков ИГИЛ

Но вместо боевиков ИГИЛ полицейские увидели на месте заседание международной организации поклонников бороды, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Independent.

Глава шведской организации "Бородатые злодеи" вместе с другими членами организации устроили фотосессию в разрушенном замке с черно-белым флагом организации.

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"Во время съемок появились двое полицейских, рассказав нам, что им позвонили люди, которые проезжали мимо, и заявили, что увидели около 30 террористов, размахивающих флагом ИГИЛ", - рассказал один из членов организации.

Также он рассказал, что полицейские быстро поняли, что был вызов ложным.

"Мы хорошо посмеялись с полицейскими, которые приехали на вызов", - добавил он.