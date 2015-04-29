Apple Watch начали давать сбой на татуированных запястьях (видео)

Apple Watch некорректно работают на татуированных запястьях — часы блокируются и путаются при измерении пульса. Владельцы умных часов сообщают об этом в соцсетях и на посвященных гаджетам форумах. Наличие проблемы подтвердили авторы IT-блога iMore, пишет Лента.ру.

Apple Watch, как подчеркивают авторы издания, действительно блокируются на татуированных запястьях и требуют ввода пин-кода при каждом включении. Также часы некорректно измеряют пульс и сообщают о прекращении процесса тренировки вопреки желаниям своих владельцев.

Выяснилось, что чаще всего проблемы возникают у обладателей татуировок насыщенного черного и красного цвета. Блеклые татуировки и прочие цвета не приводят к блокированию часов, но негативно влияют на определение частоты сердечного ритма.

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Например, на серой или синей татуировке при нормальной частоте пульса Apple Watch могут показывать от 80 до 90 ударов в минуту. На насыщенном черном или красном — до 200 (такая частота сердцебиения, если бы она была реальной, является практически несовместимой с жизнью).

В Apple некорректную работу часов пока не комментируют. Татуированные владельцы Watch пытаются решить проблему своими силами и рекомендуют друг другу отключать функцию Wrist Detection, которая и приводит к ошибкам в работе. В крайнем случае можно носить часы на непокрытом татуировками запястье.