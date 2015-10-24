Президент России Владимир Путин сравнил себя с голубем, пишет российская газета «Коммерсантъ».

Вопрос, ястреб Путин или голубь, задал ему один из членов Валдайского клуба во время дискуссии в Сочи.

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"Я - голубь, но у меня очень мощные железные крылья!" - сказал Путин.

"И он даже плавно помахал руками перед носом у члена клуба, демонстрируя широту размаха этих крыльев..." - отмечает издание.