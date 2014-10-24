Путин сравнил Россию с медведем, рассказал о побеге Януковича и намекнул на будущие мировые конфликты

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия помогла экс-президенту Украины Виктору Януковичу бежать в Крым во время февральских событий на Майдане.

"Не буду скрывать, мы помогли ему (Януковичу) перебраться в Крым и он там еще находился в течение нескольких дней, в Крыму; на тот период времени Крым был частью Украины", - рассказал Путин.

Относительно самого Крыма, президент РФ заявил, что решение о референдуме по поводу присоединения к России в Крыму принял «абсолютно легитимный представительный орган власти - парламент Крыма, избранный по украинским законом несколько лет назад». (Решение проводилось тайно, до сих пор не обнародовано видео о принятии так называемого референдума - УНИАН).

«Помните замечательную фразу: то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Мы не можем согласиться с такими формулировками. Может быть, и не позволено быку, но медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Он (медведь) считается у нас хозяином тайги. Он не собирается, и я это знаю точно, переезжать в другие климатические зоны - ему там не уютно, но тайги он никому не отдаст. Я думаю, что это понятно», - заявил Путин.

При этом Путин возразил, что Россия претендует на какое-то особое отношение.

"Россия не претендует на какое-то глобальное лидерство. Тезис о том, что Россия претендует на некую исключительность, абсолютно ложный. Мы не требуем какого-то особого места под солнцем, просто исходим из того, что все участники международного общения должны уважать интересы друг друга. Мы готовы уважать интересы наших партнеров и рассчитываем на такое же отношение к нашим интересам", - сказал Путин.

Относительно интересов России, Путин пожаловался, что Запад их игнорирует.

«Хотел бы напомнить о событиях прошлого года. Тогда мы говорили нашим партнерам - и американским, и европейским, что поспешное закулисное решение относительно ассоциации Украины и ЕС чревато серьезными рисками... Почему я об этом говорю, потому что во время реализации проекта ассоциации с Украиной до нас словно через задние ворота со своими товарами заходят, а мы об этом не договаривались, нас никто об этом не спрашивал», - сказал Путин.

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Путин возлагает вину за напряженную ситуацию на США.

«Нужно было провести разумную реконструкцию, адаптировать к новым реалиям систему международных отношений. Однако Соединенные Штаты, которые объявили себя победителями в холодной войне, самоуверенно, считаю, подумали, что в этом просто нет необходимости. И вместо установления нового баланса сил, который является необходимым условием порядка и стабильности, наоборот, были сделаны шаги, которые привели к резкому усилению дисбаланса... Так ведут себя, извините, нувориши, на которых вдруг свалилось огромное богатство, в данном случае в виде мирового господства, мирового лидерства. И вместо того, чтобы им, этим богатством, грамотно, аккуратно распорядиться, в том числе и в свою, разумеется, пользу, считаю, что наломали много дров», - заявил Путин.

Президент РФ считает, что украинские войска должны покинуть территорию Донецкого аэропорта в связи с Минскими договоренностями, хотя ссылается он на договоренности относительно населенных пунктов.

«Договоренности были, но они с обеих сторон не соблюдаются в полном объеме. Возможно, и невозможно соблюдение этих договоренностей в полном объеме. Например, военные подразделения Украины должны оставить отдельные пункты, в которых они дислоцировались в этих договоренностей и Минске, а силы ополчения должны были оставить некоторые населенные пункты, которые они занимали до этих минских договоренностей. Ни украинские войска не уходят из тех пунктов, которые они должны оставить, например, из аэропорта в Донецке, ополчение полностью не выходит из тех пунктов, которые они должны освободить, ссылаясь на то, что у ополченцев там семьи проживают», - сказал Путин.

Также Путин высказался по поводу конфликта между Израилем и Палестиной, раскритиковав поселение израильтян на территории Палестины. Он также напомнил, что СССР признал Палестину как государство, а Россия является правопреемницей СССР.

Президент РФ спрогнозировал возможные дальнейшие конфликты между великими державами. К числу таких конфликтов он относит и Украину.

«Если мы не создадим четкую систему взаимных обязательств и договоренностей, не построим механизмы решения кризисных ситуаций - признаки мировой анархии будут нарастать. Уже сегодня резко возросла вероятность ряда острых конфликтов, если не с прямым, то косвенным участием великих держав. При этом фактором риска становятся не только традиционные межгосударственные противоречия, но и внутренняя нестабильность отдельных государств», - сказал Путин и добавил, что особенно это характерно для стран, находящихся на стыке геополитических интересов крупных государств или на грани культурных, экономических, исторических и цивилизационных материков.