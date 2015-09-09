СМИ узнали стоимость нового планшета от Apple

"Компания Apple будет продавать новый планшет iPad Pro с 32 Гб памяти в базовой комплектацией стоимостью 799 долларов", - сообщает издательство 9to5mac.

В сообщении отмечается, что по объему памяти в базовой комплектации iPad Pro вдвое превышает планшеты iPad Air и iPad Mini, укомплектованные жесткими дисками на 16 Гб.

Также Apple выпустит в продажу модели iPad Pro с 64 Гб и 128 Гб памяти в продвинутой комплектации, стоимостью 899 долларов и 999 долларов соответственно.

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Также стало известно, что LTE-совместимая модель планшета обойдется покупателям на 130 долларов дороже – LTE iPad Pro с объемом памяти 128 Гб будет стоить 1129 долларов.