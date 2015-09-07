Учителя в оккупированном Крыму устроили пьянку прямо в школе и набросились на свидетеля события (видео)

В оккупированной Ялте разгорается скандал, связанный с празднованием дня рождения директора прямо в коридоре школы, пишут Новости Крыма.

Ялтинский блогер Сергей Псарев выложил видео и фото, на которых видно как в здании школы учителя отмечают праздник с использованием алкогольных напитков.

Несмотря на обилие спиртного, участники коллективной пьянки называют мероприятие «чаепитием».

Увидев человека с камерой, женщины-учителя набросились на него и буквально вытолкали из здания школы.