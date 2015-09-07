Учителя в оккупированном Крыму устроили пьянку прямо в школе и набросились на свидетеля события (видео)
02:33, 07 сентября 2015Курьёзы
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В оккупированном Россией Крыму в школе №7 г.Ялта учителя отмечали день рождения директора прямо в коридоре школы с использованием алкогольных напитков.
"Чаепитиие" по-учительски / allcrimea.net
В оккупированной Ялте разгорается скандал, связанный с празднованием дня рождения директора прямо в коридоре школы, пишут Новости Крыма.
Ялтинский блогер Сергей Псарев выложил видео и фото, на которых видно как в здании школы учителя отмечают праздник с использованием алкогольных напитков.
Несмотря на обилие спиртного, участники коллективной пьянки называют мероприятие «чаепитием».
Увидев человека с камерой, женщины-учителя набросились на него и буквально вытолкали из здания школы.
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