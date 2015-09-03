Шаолиньский монах пробежал 125 метров по воде (видео)

Монах храма Южный Шаолинь Ши Лилянь прошел около 125 метров по поверхности воды, что стало новым мировым рекордом.

Об этом пишет Слон со ссылкой на The Telegraph.

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Ши Лилянь шел не непосредственно по воде, а по двумстам плававшим на поверхности небольшим дощечкам.

Ши Лилянь не впервые ставит рекорды в дальности бега по воде. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал ему – в январе 2015 года он преодолел 120 метров. В 2009 году, когда монах впервые занялся прогулками по воде, он преодолел дистанцию в 18 метров.