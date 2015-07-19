Главный пропагандист Кремля создал аккаунт ВКонтакте
17:59, 19 июля 2015Курьёзы
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Российский пропагандист и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев завел аккаунт в соцсети ВКонтакте.
Киселев решил создать страницу ВКонтакте/ Скриншот из видео svoboda.org
На своей странице ВКонтакте он разместил видеообращение, в котором подтвердил, что аккаунт действительно принадлежит ему.
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Как сообщал УНИАН, Киселев удалил свою страницу в социальной сети Facebook спустя всего несколько часов после того, как ее завел. Стоит подчеркнуть, что всего через несколько часов счет "оскорбительных и насмешливых комментариев" в адрес Киселева пошел на сотни, и аккаунт телеведущего без дополнительных объявлений был удален.
Сам Киселев утверждает, что это связано с западной цензурой.
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