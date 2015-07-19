Главный пропагандист Кремля создал аккаунт ВКонтакте

17:59, 19 июля 2015
Курьёзы
4384 0

Российский пропагандист и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев завел аккаунт в соцсети ВКонтакте.

ТВ Скриншот, svoboda.org

На своей странице ВКонтакте он разместил видеообращение, в котором подтвердил, что аккаунт действительно принадлежит ему.

Читайте такжеГлавный прокремлевский пропагандист Дмитрий Киселев "продержался" на Facebook всего несколько часов

Как сообщал УНИАН, Киселев удалил свою страницу в социальной сети Facebook спустя всего несколько часов после того, как ее завел. Стоит подчеркнуть, что всего через несколько часов счет "оскорбительных и насмешливых комментариев" в адрес Киселева пошел на сотни, и аккаунт телеведущего без дополнительных объявлений был удален.

Сам Киселев утверждает, что это связано с западной цензурой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter