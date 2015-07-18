Главный прокремлевский пропагандист Дмитрий Киселев "продержался" на Facebook всего несколько часов

Одиозный телеведущий и генеральный директор МИА "Россия сегодня", а также главный прокремлевский пропагандист Дмитрий Киселев удалил свою страницу в социальной сети Facebook спустя всего несколько часов после того, как ее завел, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Сейчас страница по адресу facebook.com/dmitry.kiselev.ru недоступна.

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Накануне вечером Киселев подтвердил "Коммерсанту", что эта страница является его личным аккаунтом в Facebook и что он собирается также завести себе Twitter и Instagram.

"Сразу предупреждаю, что за нецензурщину, включая модифицированные словечки, баню сразу и без предупреждения. Желающие барахтаться в грязи могут делать это в другом месте. И точно без меня. Поехали!", - написал Киселев в своем первом посте в соцсети.

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Однако, по наблюдению известного блогера Рустема Адагамова, всего через несколько часов счет "оскорбительных и насмешливых комментариев" в адрес Киселева пошел на сотни, и аккаунт телеведущего без дополнительных объявлений был удален.