Британские козы прогулялись опустевшими во время карантина улицами и стали звездами интернета (видео)

Обычно эти козы живут в пригородном парке и хлопот никому не доставляют.

Британские козы прогулялись опустевшими во время карантина улицами и стали звездами интернета.

Жители прибрежного городка в Северном Уэльсе почти не выходят на улицы из-за коронавируса, поэтому рогатые воспользовались случаем не только побегать по заборам, а и пожевать растения на газонах, говорится в сюжете ТСН.

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Горожанин, который записал видео и разместил его в интернете говорит, что обычно эти козы живут в пригородном парке и хлопот никому не доставляют.

Как сообщал ранее УНИАН, дикие звери возвращаются в города, которые опустели из-за карантина, который должен сдержать распространение коронавирусной инфекции. По улицам американского города Боулдер в Колорадо разгуливают пумы, на пустых таиландских пляжах бьются огромные ящеры, а в престижном пригороде Нью-Дели пасутся коровы.