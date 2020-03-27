Вараны на пляжах и пумы под окнами: как карантин повлиял на городской ландшафт
Дикие звери возвращаются в города, которые опустели из-за карантинных мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции. По улицам американского города Боулдер в Колорадо разгуливают пумы, на пустых таиландских пляжах дерутся огромные ящеры, а в престижном пригороде Нью-Дели пасутся коровы.
Сайт Newsflare опубликовал видео, снятое в Гургаоне - богатом пригороде индийской столицы, где размещаются представительства западных корпораций, роскошные торговые центры и ночные клубы. После введения общенационального карантина на его улицах заметили коров.
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Еще один ролик снял смотритель национального парка, патрулировавший остров Конг в таиландской провинции Краби. Он обнаружил, что вместо туристов пляжи занимают комодские вараны - самые большие современные ящерицы, длина которых может превышать три метра, а вес - 80 кг.
«Они дрались за территорию, хотели показать, кто на этой земле хозяин», - объяснил автор видео.
Американская телекомпания KDVR сообщила, что за два дня в полицию Боулдера поступило четыре звонка от горожан, заметивших на улице города пум. Обычно эти хищники избегают людей, однако теперь выходят даже при свете дня.
«Когда в наших городах меньше активности, разумеется, их будут занимать дикие звери», - говорит сотрудник управления парков и дикой природы штата Колорадо Джейсон Клей.
Mountain lions moving back into boulder during lockdown. pic.twitter.com/dkQh4oyzua— Back To Nature (@backt0nature) March 26, 2020
Как сообщал ранее УНИАН, в опустевшем из-за смертельного коронавируса районе Муанг Лопбури в Таиланде сотни обезьян устроили побоище за еду.