Вараны на пляжах и пумы под окнами: как карантин повлиял на городской ландшафт

Отсутствие людей на улицах городов влияет на дикую природу.

Дикие звери возвращаются в города, которые опустели из-за карантинных мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции. По улицам американского города Боулдер в Колорадо разгуливают пумы, на пустых таиландских пляжах дерутся огромные ящеры, а в престижном пригороде Нью-Дели пасутся коровы.

Сайт Newsflare опубликовал видео, снятое в Гургаоне - богатом пригороде индийской столицы, где размещаются представительства западных корпораций, роскошные торговые центры и ночные клубы. После введения общенационального карантина на его улицах заметили коров.

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Еще один ролик снял смотритель национального парка, патрулировавший остров Конг в таиландской провинции Краби. Он обнаружил, что вместо туристов пляжи занимают комодские вараны - самые большие современные ящерицы, длина которых может превышать три метра, а вес - 80 кг.

«Они дрались за территорию, хотели показать, кто на этой земле хозяин», - объяснил автор видео.

Американская телекомпания KDVR сообщила, что за два дня в полицию Боулдера поступило четыре звонка от горожан, заметивших на улице города пум. Обычно эти хищники избегают людей, однако теперь выходят даже при свете дня.

«Когда в наших городах меньше активности, разумеется, их будут занимать дикие звери», - говорит сотрудник управления парков и дикой природы штата Колорадо Джейсон Клей.

Mountain lions moving back into boulder during lockdown. pic.twitter.com/dkQh4oyzua — Back To Nature (@backt0nature) March 26, 2020

Как сообщал ранее УНИАН, в опустевшем из-за смертельного коронавируса районе Муанг Лопбури в Таиланде сотни обезьян устроили побоище за еду.