Минутка позитива: забавные видео с животными ко Дню смеха (видео)
10:00, 01 апреля 2020Курьёзы
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Не унывать в сложные времена помогают домашние любимцы.
Забавные видео с животными до Дня смеха
Чувство юмора нельзя терять, особенно во время карантина. В этом, как никто, помогают домашние любимцы.
Напомним, 1 апреля отмечается День смеха (День дураков). Этот праздник можно отнести к международным, поскольку он с одинаковым успехом отмечается в СНГ, Германии, Англии, Франции, Скандинавии и даже на Востоке.
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В некоторых странах 1 апреля называют Днем смеха, в других — Днем дурака. В этот день каждый хочет пошутить над кем-то, поэтому никто не застрахован от розыгрышей и даже самые серьезные люди невольно улыбаются.
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