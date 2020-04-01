1 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

1 апреля – 91-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 274 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 1 апреля 2020

В этот день мир отмечает День смеха, Международный день птиц и День рождения доллара.

Читайте такжеДень смеха: лучшие шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреляВ США празднуют День атеиста, День поэзии и творческого разума, День забавного чтения, День одного цента, День хлеба из теста на закваске, День права, День надежды, День прогулки, в Шотландии - День кукушки, в Танзании - День посадки деревьев, на Кипре - Национальный праздник, в Японии - Фестиваль танца, в Таиланде - День государственной службы, в Иране - День исламской республики, в Сан-Марино - День капитанов-регентов.

Памятные даты 1 апреля, годовщины и события

В 1579 году был основан Виленский университет.

В 1734 году в Луйсбурге (Новая Шотландия) открылся первый в Канаде маяк высотой 24 метра.

В 1778 году новоорлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара - $.

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле 2020: православный календарь на месяцВ 1853 году Цинциннати стал первым городом США, в котором пожарным стали выплачивать регулярную зарплату.

В 1875 году английская «Таймс» стала первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.

В 1889 году в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.

В 1890 году бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле получил в США патент на первый троллейбус.

В 1902 году американский пчеловод Джеймс Хеддон запатентовал первый в мире рыболовный воблер «The „Dowagiac“ Casting Bait».

В 1924 году Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал свой первый рассказ «Летчик».

В 1938 году в Швейцарии был презентован растворимый кофе.

В 1940 году в Нью-Джерси впервые продемонстрировали электронный микроскоп.

В 1976 году Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple Computer Company.

В 1979 году по итогам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.

В 1987 году американец Стивен Ньюмен из города Бетел (шт. Огайо) завершил начатое ровно четыре года назад кругосветное путешествие, преодолев за это время пешком расстояние в 36 200 км и побывав в 20 странах на пяти континентах.

В 2001 году в Нидерландах были заключены первые в мире однополые браки.

В 2004 году Федеральным управлением авиации США была выдана первая в мире лицензия для осуществления полетов на орбиту - для частного управляемого космического корабля «SpaceShipOne».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 апреля чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии. В народе день назвали Дарья Пролубница. С днем Дарии были связаны такие хозяйственные заботы, как отбеливание холстов. Вытканное полотно женщины стелили на снег, от снеговой влаги и промораживания оно становилось мягче, белее и прочнее. Считалось, что именно 1 апреля просыпается домовой, поэтому надо всячески обманывать друг друга, чтобы сбить домашнего духа с толку. Девушки старались как можно больше людей обмануть, веря, что в таком случае женихи не проведут их, а наоборот, они будут водить парней за нос.

Что сегодня нельзя делать

Старайтесь в этот день не ругаться.

Приметы на 1 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- какое первое апреля, таким и 1 октября будет;

- весенняя вода идет шумно - будет сочная трава;

- звезд ночью не видно – к теплу.

1 апреля именины

Именины у Дарьи, Иннокентия, Ивана, Софии и Дмитрия.