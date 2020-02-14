День влюбленных с тенью коронавируса: как 14 февраля отмечают в Азии (видео, фоторепортаж)

"Противовирусные" букета и маски: мир отмечает День святого Валентина.

Защитить любимых от коронавируса. Ко дню святого Валентина на Филиппинах предлагают букеты вместе с масками, антисептиком, перчатками и даже специальной зубной пастой.

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Такие цветы стоят дороже, чем традиционный букет, но продавцы говорят - предложение пользуется большим спросом.

Люди напуганы новым коронавирусом и охотно покупают "противовирусные" букеты.

Тем временем коронавирус продолжает бушевать в Китае, однако это не останавливает влюбленных. Люди активно раскупают праздничные букеты и шарики в форме сердца. Однако, неотъемлемым атрибутом остается маска.

Как сообщал УНИАН, лидером среди распространения вируса остается Китай. Количество больных увеличилось до 64 тыс. От китайского коронавируса Covid-19 умерло 1383 человека.