Британский пенсионер случайно нашел в гараже украшение стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов
12:44, 30 января 2020Курьёзы
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Эксперты считают, что украшению около четырех-пяти тысяч лет.
Украшению может быть около четырех-пяти тысяч лет \ dailymail.co.uk
В Великобритании пенсионер устроил уборку в гараже и случайно нашел старинный амулет в форме собаки.
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Как сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail, пенсионер наткнулся на драгоценность случайно во время уборки. Оказалось, что в комоде его гаража долгое время хранился ценный нефритовый амулет. Британец рассказал, что его отец был индийским торговцем драгоценными камнями. В 1960-х годах он эмигрировал в Великобританию, привезя с собой ценные украшения, а 42 года спустя он умер.
Эксперты считают, что украшению около четырех-пяти тысяч лет. Оно может стоить от двух до трех миллионов фунтов стерлингов (от 64,5 до 96,9 млн грн).
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