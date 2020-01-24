Мужчина нашел посреди улицы коробку с 27 тысячами долларов и вернул ее банку (видео)

Мужчина решил не оставлять найденные деньги себе и вернул их банку.

Житель американского штата Мичиган нашел на улице коробку, в которой лежали 27 тысяч долларов. Мужчина решил не оставлять их себе и вернул в банк.

Об этом пишет Daily Mail.

Человек по имени Джордж Кондеш шел по улице, когда заметил коробку, на которой было написано “40 тысяч долларов”. Он подумал, что это мусор, но потом решил ее забрать. Он сел с ней в машину и приехал в банк. Он показал работникам находку и спросил, предусмотрено ли вознаграждение для него за этот поступок. Сотрудники же были удивлены поступком мужчины.

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Впоследствии оказалось, что инкассатор, который доставлял наличные в банк, ошибочно забыл один из ящиков на улице. На видео с камер наблюдения видно, что он простоял 20 минут без присмотра. Внутри коробки, несмотря на название коробки, было только 27 тысяч долларов. В банке поблагодарили Джорджа и выдали денежное вознаграждение.