Мужчина исполнил прихоть жены и неожиданно разбогател (фото)
12:44, 21 января 2020Курьёзы
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Победители не уточнили, на что они планируют потратить денежный приз.
Пара неожиданно выиграла / Virginia Lottery
Житель американского города Колониал Бич Харланд Додсон исполнил прихоть жены и выиграл в лотерею 0,5 млн долл.
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Мужчина отправился в магазин только для того, чтобы купить новую зажигалку для жены, сообщает UPI.
Но заодно Харланд решил приобрести себе и ей по два лотерейных билета. Один из них и обернулся для супругов выигрышем в полмиллиона долларов.
Победители не уточнили, на что они планируют потратить денежный приз.
Ранее жительница американского города Питерсберг Роуз Джетер вписала в лотерейный билет увиденные во сне цифры и сорвала джекпот.
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