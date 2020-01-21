Мужчина исполнил прихоть жены и неожиданно разбогател (фото)

Победители не уточнили, на что они планируют потратить денежный приз.

Житель американского города Колониал Бич Харланд Додсон исполнил прихоть жены и выиграл в лотерею 0,5 млн долл.

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Мужчина отправился в магазин только для того, чтобы купить новую зажигалку для жены, сообщает UPI.

Но заодно Харланд решил приобрести себе и ей по два лотерейных билета. Один из них и обернулся для супругов выигрышем в полмиллиона долларов.

Победители не уточнили, на что они планируют потратить денежный приз.

Ранее жительница американского города Питерсберг Роуз Джетер вписала в лотерейный билет увиденные во сне цифры и сорвала джекпот.