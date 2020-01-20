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Женщина увидела вещий сон и сказочно разбогатела

12:43, 20 января 2020
Курьёзы
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Женщина сорвала джекпот / Virginia Lottery

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Женщина увидела во сне цифры 7-12-14-21-27, сообщает издание UPI.

Американка запомнила их и использовала при игре в лотерею. Именно эту комбинацию она вписала в лотерейный билет. В результате Джетер сорвала джекпот в 100 тысяч долларов.

Ранее в Австралии мужчина потерял дом во время пожара. Впоследствии он сыграл в лотерею и выиграл миллион долларов.

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