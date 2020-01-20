Женщина увидела вещий сон и сказочно разбогатела
12:43, 20 января 2020Курьёзы
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Представители лотереи сообщили, что шанс выигрыша был один из 278 256.
Женщина сорвала джекпот / Virginia Lottery
Жительница американского города Питерсберг Роуз Джетер вписала в лотерейный билет увиденные во сне цифры и сорвала джекпот.
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Женщина увидела во сне цифры 7-12-14-21-27, сообщает издание UPI.
Американка запомнила их и использовала при игре в лотерею. Именно эту комбинацию она вписала в лотерейный билет. В результате Джетер сорвала джекпот в 100 тысяч долларов.
Ранее в Австралии мужчина потерял дом во время пожара. Впоследствии он сыграл в лотерею и выиграл миллион долларов.
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