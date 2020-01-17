"Шлите обнаженку вечером": Кива обратился к "девочкам из фан-клуба" (видео)

По словам Ильи Кивы, девочки из его "фан-клуба" присылают обнаженные фотографии в рабочее время.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива объяснил разглядывание эротических фотографий во время заседания Верховной Рады тем, что это девочки из его «фан-клуба» присылают обнаженные фотографии.

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Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, которое записал в спортивном зале.

"Привет, девчонки из моего фан-клуба. У меня к вам будет огромная просьба. Вы, пожалуйста, если присылаете мне свои обнаженные фотографии, то делайте это в мое нерабочее время - в перерыве с 14:00 до 16:00 или после 19:00. В противном случае, у вас есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране. За нами следят папарацци", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Кива рассматривал интимные фото во время заседания Верховной Рады. Одиозного народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" снял на видео журналист Алексей Липовецкий.

Напомним, что это уже не первый раз, когда одиозного нардепа Илью Киву поймали на странном поведении в Раде.