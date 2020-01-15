Киву поймали за просмотром фото обнаженной женщины в зале Рады (видео)

Кива рассматривал фотографии обнаженной женщины прямо во время голосования в Раде.

Народный депутат Илья Кива рассматривал интимные фото во время заседания Верховной Рады. Одиозного народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" снял на видео журналист Алексей Липовецкий.

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Как пишет издание TK Media, Кива смотрел на своем смартфоне на присланные в мессенджере WhatsApp фотографии обнаженной женщины прямо во время голосования.

Длилось это несколько секунд. После чего народный депутат закрыл мессенджер и отложил свой гаджет в сторону. В этот момент спикер Рады Дмитрий Разумков призывал "слуг народа" определяться и голосовать за один из важных законопроектов.

Напомним, что это уже не первый раз, когда одиозного нардепа Илью Киву поймали на странном поведении в Раде.