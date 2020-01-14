"Первым нужно мужчину": во Львове женщину не пустили к врачу из-за праздника Маланки

Пациенты послушно пропустили вперед мужчину с более поздним талончиком, рассказал журналист.

В одной из львовских больниц сегодня утром произошел курьезный случай - врач не приняла женщину, у которой был талон на первый прием, потому что на Маланки "надо первым мужчину пустить в кабинет".

Как сообщает 032.ua, об этом рассказал львовский журналист Отар Довженко. Он уточнил, что случай произошел в поликлинике 4-й городской клинической больницы на улице Стецько.

"Семейный врач в поликлинике только отказалась принимать человека, у которого был талончик на самое раннее время, потому что "нам надо первым мужчину пустить в кабинет". Пациенты послушно пропустили вперед мужчину с более поздним талончиком”, - рассказал он.

По словам Довженко, он не знает фамилии этого врача, поскольку ожидал в очереди под другим кабинетом и просто стал свидетелем этого случая. Он уточнил, что это была очередь в кабинет №27, на двери которого две фамилии.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе больницы переполнены пациентами с вирусной пневмонией, трое людей умерли.