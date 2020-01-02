Кот оставил хозяину неприятный "подарок" к Новому году (фото)

Хозяин животного работает в магазине игрушек и собирал конструктор к Новому году для одного из клиентов.

Кот разрушил фигуру с 2432 конструкций, которую его хозяин собирал неделю для одного из клиентов.

Фотографии инцидента мужчина сам опубликовал на Facebook.

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На фото кот лежит возле поломанной фигуры персонажа японской манги. Хозяин животного работает в магазине игрушек и собирал конструктор к Новому году для одного из клиентов. Продавец выполнил заказ за неделю, но кот испортил все за считанные минуты.

Фотографии мужчина подписал: «Думал, соберу заказ перед Новым годом. Ха-ха... Я его убью!».

Вместе с тем уже на следующий день мужчина выложил фото с котом, отметив, что тот избежал наказания. В комментариях мужчина выразил надежду, что клиент поймет нелегкую ситуацию.

Как сообщал УНИАН, в Бельгии накануне католического Рождества к хозяину вернулся пес, шесть лет назад сбежавший из дома.