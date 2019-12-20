"И вас вылечим": в Японии открыли "больницу" для мягких игрушек (фото)
14:16, 20 декабря 2019Курьёзы
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Сотрудники компании дают вторую жизнь мягким игрушкам.
"Пациентов" лечат игрушечные "врачи" / Фото: nuigurumi-hospital.jp
В Японии появилась компания, которая позиционирует себя как "больница" для восстановления мягких игрушек.
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С услугами «больницы» можно ознакомиться на официальном сайте.
Организация называется Fumofu Land & Nuigurumi Health Corporation. Ее сотрудники дают вторую жизнь мягким игрушкам.
На сайте компании выложены фотографии до и после восстановления игрушек.
Специалисты подчеркивают, что они делают все, чтобы "любой пациент вне зависимости от возраста и тяжести состояния мог вернуться в семью".
Фото: nuigurumi-hospital.jp
Фото: nuigurumi-hospital.jp
Фото: nuigurumi-hospital.jp
Фото: nuigurumi-hospital.jp
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