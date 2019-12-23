Рождественское чудо: в Бельгии пес вернулся домой спустя 6 лет

Собака не сразу узнала свою хозяйку.

В Бельгии в канун католического Рождества к хозяевам вернулся пес, шесть лет назад сбежавший из дома.

Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF.

Читайте такжеПропавшего кота спустя пять лет нашли в 2 тысячах километров от дома (видео)Английский спрингер-спаниель по кличке Хьюстон ушел из дома в пригороде Брюсселя в августе 2013 года. Спустя шесть лет около одного из магазинов обнаружили бездомного пса и вызвали полицию. Определить владельца удалось по электронному чипу.

«Я с тех пор не меняла номер мобильного телефона, записанного на чипе. Мне позвонили из полиции. Я сразу подумала о своем автомобиле – правильно ли я его запарковала. А они сказали мне, что нашли мою собаку», – рассказала хозяйка пса Франсуаза.

Когда женщина прибыла на место, Хьюстон не сразу ее узнал. Но, оказавшись дома, пес освоился и признал всех членов семьи.

«Было много народа. Он совсем растерялся. Оглядывался вокруг. Когда приехали домой, он все узнал: моего мужа, сына… Теперь он стал вести себя как прежде. Но только опасается незнакомых людей и особенно двери, когда она открывается и закрывается. Сразу видно, что он боится повторения случившегося», – добавила Франсуаза.

Женщина назвала произошедшее чудом: «Я не знаю, у кого он был все это время и кто его отпустил. И не узнаю никогда. Но я думаю, что о таком милом псе, как он, будут сильно сожалеть».

Ранее УНИАН сообщал, как в США кот вернулся к хозяину после 14 лет разлуки.